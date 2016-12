Share Link: Share Link: Scritto da V per TiempoLibreSite.com



GOOGLE REAGISCE AL DATAGATE: Adozione di nuove misure per rendere ancora più privata la posta degli utenti ed evitare intercettazioni



Da ora in poi, ogni volta che un utente controlla o invia un messaggio di posta elettronica tramite Gmail, Google utilizzerà sempre una connessione crittografata HTTPS.

Il protocollo http disponibile già dal 2010 come opzione facoltativa e diventata una scelta preimpostata impossibile da disattivare. La crittografia verrà usata anche internamente per proteggere tutti i messaggi degli utenti nei trasferimenti tra i server di Google. Il responsabile della sicurezza di Gmail, Nicolas Lidzborski ha annunciato sul suo blog ufficiale che “ Da oggi tutti i messaggi che verranno scambiati su gmail passeranno attraverso una connessione criptata 'https' …Da oggi nessuno puo' intercettare i vostri messaggi mentre passano da voi ai server di Google, non importa che stiate utilizzando una rete WiFi pubblica o vi stiate connettendo dal vostro computer, telefono o table t", tale la misura assicura che messaggi siano al sicuro non solo quando si spostano tra voi e i server di gmail ma anche quando si muovono tra i centri dati di Google, un qualcosa che e' diventato la nostra maggiore priorita' dopo le rivelazioni della scorsa estate".

La misura viene presentata esplicitamente come una reazione del colosso di Mountain View contro le ultime rivelazioni sul Datagate e le pratiche di spionaggio dell'NSA National Intelligence Agency statunitense.